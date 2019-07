Elisabetta Casellati in visita a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - "La forza di uno Stato moderno si misura infatti anche nella capacità di ascolto della sua classe dirigente e sulla sua predisposizione a tenere vivo il dialogo con chi anima il territorio e meglio ne interpreta le sue peculiarità". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della visita ufficiale a Bolzano, dove ha incontrato il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, ed i rappresentanti delle categorie produttive ed economiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

"Solo in tal modo - ha aggiunto Casellati - si possono costruire i presupposti per garantire che l'azione dei Governi e del Parlamento, pur nella sua dimensione nazionale, sia in grado di fornire risposte differenziate a istanze che sono, per loro natura, fortemente eterogenee tra loro".