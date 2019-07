Tour:17/a tappa a Trentin, Alaphilippe resta in giallo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il campione d'Europa Matteo Trentin, della Mitchelton Scott, ha vinto per distacco la 17/a tappa del Tour de France, Pont du Gard-Gap di 200 km. Per lui è stato il 23/o successo in carriera. "Ho sofferto come un cane, ma ne valeva la pena", ha commentato Matteo Trentin, che così ha festeggiato in anticipo, regalandosi una vittoria di tappa per distacco al Tour de France, i 30 anni che compirà il 2 agosto. Nei giorni a venire ci saranno le Alpi e poi la passerella finale a Parigi, ecco quindi che il campione d'Europa ha colto al volo la chance che gli rimaneva. Ci è riuscito con un attacco a 15 di chilometri dal traguardo, mentre 'scalava' il Col de la Seentinelle e poi planando in discesa su Gap per andare a vincere a braccia alzate, con 37'' di vantaggio sul danese Asgreen e 41'' sul campione olimpico Van Avermaet.