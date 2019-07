Sotto le stelle del Bondone la "Notte dei fallimenti"

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - L'Osservatorio astronomico del Bondone ha ospitato la "Notte dei fallimenti": ispirata al famoso format americano "Fuck up night", la serata è stata organizzata da Trentino Sviluppo in collaborazione con Impact Hub e ha visto la partecipazione di oltre 80 startupper provenienti da tutto il Triveneto. L'obiettivo? Esorcizzare - assieme ai coach Fabio Zaffagnini, Mario Moroni e Daniela Galvani - la paura dell'insuccesso e promuovere una cultura d'impresa dinamica e innovativa.

L'incontro è stato inoltre l'occasione per annunciare la nascita del Club trentino delle startup, una rete di imprenditori, investitori e acceleratori che permetta di mappare e supportare le proposte meritevoli favorendone l'incontro con il mondo della ricerca e la finanza privata. All'iniziativa possono aderire società iscritte al registro delle startup innovative e società a contenuto innovativo costituite massimo 5 anni fa, progetti imprenditoriali di innovazione, incubatori e acceleratori d'impresa.