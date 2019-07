Presidente Senato Casellati a Trento il 26 luglio

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà venerdì 26 luglio a Trento per intervenire alla cerimonia del ventennale delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol che portò all'istituzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento e Bolzano. Le cerimonie - informa una nota della Provincia - saranno divise in due parti: su invito al mattino - nella sala Grande del castello del Buonconsiglio - mentre a metà pomeriggio la popolazione potrà intervenire al convegno che si terrà nella sala Belli del Palazzo della Provincia autonoma di Trento.

Ad aprire i lavori, alle 11.30, sarà la seconda carica dello Stato.

Il convegno delle 16.30 nel Palazzo della Provincia, in Piazza Dante - moderato da Stefano Agosta - prevede invece gli interventi del docente universitario Luigi Blanco, dell'avvocato Giandomenico Falcon e dei magistrato Gianfranco Postal e Carlo Alberto Manfredi Selvaggi.