Istituto trentino Euricse entra in task force Nazioni unite

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - L'istituto di ricerca trentino Euricse è stato ammesso come osservatore nella task force delle Nazioni unite sull'economia sociale e solidale (Untfsse), organismo fondato a Ginevra nel 2013 con lo scopo di aumentare la visibilità dell'economia sociale e solidale (Ess) in seno all'Onu e verso l'esterno. Nella veste di osservatore parteciperà attivamente alle discussioni promosse dall'unità operativa, con la possibilità di condividere feedback sui temi trattati. Un riconoscimento importante in vista del workshop internazionale che Euricse organizzerà a Trento a novembre per conto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) sul tema degli strumenti finanziari per l'economia sociale e solidale. Euricse è stato presentato ufficialmente come osservatore durante un incontro ufficiale a Ginevra, al quale ha partecipato il segretario generale di Euricse, Gianluca Salvatori.