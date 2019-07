Grave operaio ferito a Stegona

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - E' ricoverato in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck un operaio, rimasto travolto questa mattina da materiale edile in un cantiere a Stegona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico d'urgenza e l'elisoccorso Aiut Alpin.

Un altro grave infortunio si è verificato in mattinata a Sarentino, dove un uomo è caduto da un albero. E' ora in rianimazione all'ospedale di Bolzano.