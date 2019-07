Criminalità: intesa tra Procure Trentino Aa e Baviera

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Siglato questa mattina a Trento un protocollo d'intesa tra le Procure della Repubblica di Trento e Bolzano e quelle di Traunstein e Monaco di Baviera per favorire uno scambio di informazioni e migliorare le azioni di contrasto alla criminalità organizzata internazionale.

"L'intesa parte dalla Procura di Trento e da quella di Traunstein, che hanno condiviso l'importanza di unire le forze per contrastare in modo adeguato la criminalità tra i due Paesi.

L'apertura delle barriere doganali ha infatti comportato una crescita economica e sociale, ma anche un aumento dei fenomeni criminali, ed i territori di frontiera come i nostri risultano particolarmente fragili", ha detto il procuratore generale di Trento, Giovanni Ilarda. L'intesa - ha sottolineato il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi - servirà a condividere informazioni importanti sul traffico di droga e armi, contrabbando di prodotti petroliferi, tratta di essere umani.