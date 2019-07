Caldo, percepiti 43 gradi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - La seconda ondata di caldo di quest'estate è arrivata puntualmente in Alto Adige. A Bolzano oggi sono stati registrati 37,1 gradi, ma - come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - a causa dell'afa la temperatura percepita è stata addirittura di 43 gradi. Non molto inferiori i valori ad Ora (36,6) e a Gargazzone (36,5). A Brunico, invece, è stato sfiorato il record storico di 35,9 gradi del 1986. La colonna di mercurio è infatti salita a 35,5 gradi. Il caldo resta anche nei prossimi e sarà afoso, verso il fine settimana è atteso un lieve abbassamento con l'arrivo dei temporali.