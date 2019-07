Polizia locale con il tablet a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Il Comune di Rovereto ha avviato una sperimentazione dei dispostivi mobili anche per le pattuglie del Comando municipale, che potranno collaborare alla messa a punto dell'applicativo "Inspector", sviluppato dal Servizio informatico. Il software - riferisce una nota - consente la programmazione dei controlli, una efficace rendicontazione dell'attività svolta e una gestione in mobilità dei dati. Le attività che gli agenti possono svolgere con il tablet di servizio si riferiscono al pattugliamento, al pronto intervento, assieme a azioni anti-degrado, di documentazione fotografica, redazione di documenti e di relazioni. L'applicativo, poi, consente di inviare direttamente dalla Centrale operativa.

In queste settimane sono stati distribuiti i primi 8 dispositivi ad un gruppo di agenti in servizio esterno. Quando "Inspector" entrerà in servizio consentirà di razionalizzare ed ottimizzare controlli e servizi su strada.