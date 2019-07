Traffico intenso e code in A22 e su Ss

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Traffico intenso e code in tutto il Trentino Alto Adige. Sull'autostrada del Brennero in direzione nord tra Nogarole Rocca e San Michele e in direzione sud tra Chiusa e Trento Sud ci sono rallentamenti e code per traffico intenso.

La centrale di viabilità della Provincia di Bolzano informa che si registrano code e rallentamenti anche sulla statale 38 della Val Venosta in entrambe le direzioni tra Lagundo e Plaus e sulla statale 49 della Val Pusteria in entrambe le direzioni tra Sciaves e Perca.