Scivola per cento metri da sentiero sopra Andalo, grave

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Delicato intervento oggi del soccorso alpino per recuperare una donna di 63 anni di Andalo scivolata da un sentiero, per un centinaio di metri, mentre stava salendo sulla cima del Piz Galin, sopra Andalo.

Fermatasi su una cengia a strapiombo a poco più di 2.000 metri, è stata recuperata dall'elicottero con il verricello e trasportata all'ospedale S. Chiara di Trento in gravi condizioni.