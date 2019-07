Nidi d'infanzia, a Trento 1.152 posti per il 2019-2020

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Per l'anno educativo 2019-2020 i posti disponibili nei nidi d'infanzia comunali di Trento sono complessivamente 1.152 di cui 978 a tempo pieno, 171 a tempo parziale e 3 messi a disposizione dal Comune di Lavis. Il primo settembre riapriranno anche i termini per chiedere l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo 2020-2021.

Quando si presenta la domanda può essere data la disponibilità ad essere contattati anche prima, ovvero già nel corso dell'anno educativo 2019-2020 se vi fosse disponibilità di posti e la graduatoria approvata a maggio relativamente al nido scelto fosse esaurita. La domanda di ammissione al nido può essere presentata per via telematica accedendo tramite Spid o Carta dei Servizi all'apposito Sportello online del Comune di Trento. L'offerta di servizi socio educativi a disposizione delle famiglia si completa con i servizi integrativi: attualmente sono attivati il Centro genitori bambini e il servizio integrativo Spazio gioco accoglienza Giocastello.