Mostre: al Muse lo spazio tra fumetti e fantascienza

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Verrà inaugurata domani al Muse di Trento una nuova mostra, 'Cosmo cartoons', che racconta l'esplorazione dello spazio e l'allunaggio attraverso interazione e multimedialità, con approfondimenti sul fumetto, il romanzo di fantascienza, il cinema e il videogioco.

Inserite opere cinematografiche e disegni animati: dai film di Meliès di fine Ottocento a "Interstellar", da "Star Trek" ad "Alien", da "Spazio 1999" a "The Martian", da "Capitan Harlock" a "Il Pianeta Selvaggio". Non mancano le illustrazioni, dai volumi di Verne e de Parville alle riviste statunitensi dove nacque ufficialmente la fantascienza, fino ai copertinisti di "Urania" (Caesar, Jacono, Karel Thole, Victor Togliani) senza dimenticare la fantascienza per i più giovani, dal Corriere dei Piccoli a Topolino e i contribuiti dell'arte orientale.

Uno spazio particolare è dedicato alla Luna e allo sbarco dell'Apollo 11 attraverso un salotto degli anni '60. C'è anche uno spazio sulla fantascienza e un altro dedicato al gioco e al videogioco.