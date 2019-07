Fugatti, appalti strategici per lo sviluppo del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - "Il Trentino ha bisogno di liberare risorse ed energia per esprimere tutto il potenziale economico e imprenditoriale per una nuova stagione di sviluppo. In questo contesto gli appalti rappresentano un passaggio strategico e l'obiettivo della nuova giunta è di accelerare, semplificando le procedure nel rispetto della legge e della tutela della sicurezza dei lavoratori".

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al convegno organizzato dal Tavolo appalti e dedicato alla legge provinciale su semplificazione e competitività e alla legge "sblocca cantieri". "In questi mesi - ha sottolineato Fugatti - abbiamo avviato un percorso che deve mettere le parti, dalle imprese ai tecnici e alle amministrazioni pubbliche, nelle condizioni di operare al meglio e garantire una spinta forte all'economia. Complessivamente abbiamo a disposizione risorse per 1,60 miliardi di euro".