Forte Belvedere, visite guidate e spettacoli

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - In occasione del 20/o anniversario della Fondazione Belvedere-Gschwent, è stato organizzato un programma estivo di iniziative per valorizzare Forte Belvedere, a Lavarone, una delle più significative fortezze austro-ungariche sul fronte della prima guerra mondiale. Dal 19 luglio al 18 settembre si terranno spettacoli, visite guidate e performance.

Lunedì 12 agosto è in programma uno degli appuntamenti più attesi con la proiezione del documentario "Animali nella Grande Guerra", di Folco Quilici, un'opera del grande documentarista italiano che si avvale di immagini inedite dell'Archivio Luce.

Il film verrà presentato dal regista Renzo Carbonera, già autore del film "Resina" girato sugli altipiani e candidato ai Globi d'Oro.

Tutte le attività sono promosse in collaborazione con l'Apt Alpe Cimbra.