Corso concorso per 43 funzionari in enti locali trentini

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - In vista dell'assunzione di 43 persone nelle amministrazione degli enti locali del Trentino, il Consorzio dei Comuni trentini organizza un corso concorso per la selezione e la formazione del nuovo personale.

La procedura di reclutamenti riguarda 34 assistenti amministrativi contabili e 9 funzionari contabili. Il percorso formativo del corso concorso, la cui iscrizione avviene interamente online sul portale del consorzio, si struttura in 10 giornate formative di 6 ore ciascuna, gestite dall'area formazione e personale. "Abbiamo la necessità di inserire persone formate, in grado di essere subito idonee al lavoro nella pubblica amministrazione", ha detto il presidente del consorzio Paride Gianmoena. I 43 posti a concorso sono previsti nei Comuni di Albiano, Avio, Borgo Chiese, Campodenno, Campitello di Fassa-Ciampedel, Dambel, Folgaria, Lavarone, Lavis, Luserna, Malosco, Mori, Pergine Valsugana, Pinzolo, Romeno, Ronzone, Rovereto, Sfruz e Trento, Comunità Alta Valsugana e Bersntol,Comunità Vallagarina.