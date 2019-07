A Sagra della Ciuiga marchio qualità Unpli

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - La Sagra della Ciuiga è stata annoverata tra le 21 sagre italiane insignite del marchio 'Sagra di Qualità' dall'Unione nazionale Pro Loco - Unpli.

La cerimonia di conferimento del marchio si svolgerà lunedì 22 luglio in Senato, dove, alla presenza dei vertici delle Pro Loco, ritireranno il premio il presidente della Pro Loco di San Lorenzo in Banale, Samuele Aldrighetti, il segretario della Pro Loco, Federico Zambanini, ed il vicesindaco, Rudi Margonari.

Sono 21 le sagre organizzate dalle Pro Loco aderenti all'Unpli che hanno ottenuto la certificazione "Sagra di qualità" nel 2019. Un marchio voluto dall'Unpli per "contraddistinguere le sagre rappresentative della storia e tradizione, le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali".