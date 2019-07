Spara ad un gatto in giardino, denunciato dai carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - E' accusato di avere ferito un gatto con un fucile ad aria compressa nel giardino di un'abitazione nel Tesino un sessantenne denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Le indagini sono state avviate su denuncia di una donna che ha raccontato ai carabinieri come il suo gatto fosse stato ferito da un colpo sparato presumibilmente da una carabina ad aria compressa, in base ad un referto rilasciato da un veterinario. I sospetti degli investigatori si sono concentrati su un uomo detentore di un porto d'armi ad uso caccia. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato un fucile ad aria compressa con munizioni, una delle quali compatibile con quella recuperata dal corpo del gatto. I militari hanno inoltre scoperto altri dieci fucili da caccia con munizioni, la cui detenzione non era mai stata denunciata. Tutte le armi sono state sequestrate e all'uomo è stato ritirato il porto d'armi.

Infine è stato denunciato.