Da Fondazione Mach 109 soluzioni per lo sviluppo sostenibile

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - La Fondazione Edmund Mach (Fem) ha presentato oggi il suo documento di visione 2019-2028, una dettagliata analisi tecnico-scientifica del contesto agroalimentare e ambientale, delle attuali criticità e delle possibili soluzioni per garantire lo sviluppo sostenibile del Trentino.

Tre i punti chiave sui quali si giocherà il futuro, è stato detto oggi in conferenza stampa: la resilienza ai cambiamenti climatici e globali, il mantenimento della competitività in ambiente montano e la formazione di eccellenza a tutti i livelli. Dopo oltre un anno di lavoro, più di 300 esperti della Fem, divisi su 13 tavoli, hanno individuato 109 soluzioni da realizzare nel breve e medio periodo. Al documento di sintesi, scaricabile sul sito www.fmach.it, si affiancherà un testo integrale che verrà presentato in autunno in occasione delle celebrazioni dei 145 anni della Fem.