Trasporti: Fercam compie 70 anni

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Il proprio 70esimo compleanno Fercam, l'azienda di trasporto e logistica altoatesina, l'ha festeggiato in modo originale. In tutte le 93 filiali, di cui 63 in Italia, 24 tramite società controllate in altri paesi Ue e altre sei in Turchia, Tunisia, Marocco, Serbia e Albania, si è festeggiato in contemporanea con una colazione in diretta streaming. Thomas e Hannes Baumgartner, rispettivamente presidente e amministratore delegato della società presso la sede di Bolzano hanno dato il benvenuto a tutti i collaboratori presenti e hanno ripercorso insieme i momenti salienti della storia dell'azienda che inizia il 12 luglio del 1949 quando tre soci, Bruno Perina, Luigi Spagnolli e Ottorino Fanini, firmarono a Bolzano l'atto costitutivo della nuova impresa Fercam.

Nel 1963 Fercam aveva 5 camion, oggi l'operatore logistico a gestione familiare, ha concluso il 2018 con un fatturato di 811 milioni di euro e un organico di 2.100 dipendenti e circa 4000 collaboratori.