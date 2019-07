L'arte di strada nel Tesino e in Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - L'arte di strada sbarca in Tesino con la terza edizione del 'Per Via Buskers Festival', in programma da domani al 21 luglio. Protagonisti oltre 20 artisti di strada provenienti da tutta Europa - equilibristi, giocolieri, musicisti, teatranti e artisti d'ogni genere.

La manifestazione, organizzata dalla Scuola di circo Bolla di Sapone di Trento, rende omaggio alle vicende dei "perteganti" tesini facendo delle piazze e delle strade dei paesi dell'altipiano un grande teatro a cielo aperto.

La terza edizione del festival inoltre si amplia: dopo i tre comuni del Tesino (Pieve, Cinte e Castello), cuore pulsante dell'iniziativa, quest'anno gli spettacoli toccheranno anche i comuni di Bieno e Castel Ivano. Inaugurazione domani a Strigno, nella piazza del municipio.