Domani eclissi di luna anche in A.Adige

Dalle ore 22 all'una di notte circa, nei cieli dell'Alto Adige sarà visibile un'eclissi parziale di luna. Per ammirare meglio l'interessante fenomeno, il Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige e il gruppo astrofili "Max Valier" organizzano una serata di osservazione al telescopio sui prati del Talvera a Bolzano. L'appuntamento è dalle ore 21.30 alle 23.30 circa ed è aperto gratuitamente a tutti gli interessati. Punto di ritrovo: prati del Talvera in zona ponte Talvera (caffè Theiner), sul lato orografico sinistro del fiume. La manifestazione si terrà solo in caso di bel tempo.