Martin Stosek vince la Südtirol Dolomiti Superbike

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - L'edizione dei cinque lustri della Südtirol Dolomiti Superbike, disputata oggi a Villabassa (BZ), ha esaltato le doti del ceco Martin Stosek che nel finale si è liberato del connazionale Kristian Hynek e del colombiano Paez.

Tra le donne, l'Italia a digiuno dal 2008 finalmente festeggia un trionfo azzurro con la lecchese Mara Fumagalli, neo campionessa europea che ha preceduto sul podio la slovena Blaza Pintaric e la lituana Katazina Sosna. Tempo di tutto rispetto per il ceco che, per coprire i 113 km con un dislivello 3.357 metri, ha impiegato 4h27'4", mentre la Fumagalli ha chiuso col tempo di 5h28'57".

Nella prova di 60 km successo del toscano Stefano Valdrighi e della veronese Chiara Burato. In gara anche l'assessore provinciale alla sanità Thomas Widmann, uno dei 4 senatori a completare le 25 edizioni: 100 anni di 'storia' della Südtirol Dolomiti Superbike che ha registrato in totale 4.000 concorrenti.