Ambiente: Giunta trentina approva nuova Via

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - La Giunta provinciale di Trento, su indicazione del vice presidente Mario Tonina, ha approvato in via definitiva la nuova Valutazione di impatto ambientale (Via).

"Vogliamo favorire un nuovo ciclo di sviluppo per il Trentino, semplificando la vita alle nostre imprese", ha detto Tonina. La nuova Via introduce il provvedimento autorizzatorio unico provinciale (Paup). "Si tratta del primo procedimento unico provinciale e fungerà da banco di prova per la futura estensione del meccanismo di semplificazione ad altri settori", aggiunge Tonina. "Gli imprenditori che intendono realizzare un progetto sottoposto a Via potranno acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dei lavori, non solo di competenza provinciale".