Giovane aggredito e ferito a Trento, indagini

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - I carabinieri indagano per individuare il responsabile dell'aggressione e del ferimento di un giovane di 20 anni avvenuto la scorsa notte a Trento in piazza Mostra.

Le forze dell'ordine e i sanitari del '118' sono intervenuti poco dopo le 4 per la segnalazione di una rissa e hanno trovato il giovane con gravi ferite da taglio, pare provocate da un bottiglia. Il ferito è stato trasportato all'ospedale S.Chiara.