Trentino Volley conferma lo staff tecnico per il 2019/2020

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Trentino Volley potrà contare anche per la prossima stagione sull'intero staff tecnico che in quella passata le ha garantito tante soddisfazioni e risultati internazionali di prestigio. Durante la scorsa settimana il club di via Trener ha infatti perfezionato i rinnovi di contratto annuali di tutti i principali collaboratori di Angelo Lorenzetti che erano in scadenza.

Ad aiutare l'allenatore marchigiano nella preparazione tecnica, tattica e fisica di ogni singolo appuntamento della stagione 2019/20 ci saranno quindi ancora una volta il Vice Francesco Petrella, l'assistente Dante Boninfante, il preparatore atletico Alessandro Guazzaloca ed il fisioterapista Alessandro Russo. Assieme a loro, anche lo scoutman Mattia Castello ed il medico sociale Mauro Bertoluzza.

"Trentino Volley è felice di poter continuare a contare sulla professionalità di tutti coloro che durante la passata stagione hanno portato la squadra tanto in alto", sottolinea in una nota il presidente di Trentino Volley, Diego Mosna.