Olimpiadi 2026: Fugatti incontra Malagò e Giorgetti

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato a Roma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti e, successivamente, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per parlare delle Olimpiadi 2026, assegnate, oltre che a Milano e Cortina, anche al Trentino e all'Alto Adige.

Fugatti ha discusso della definizione della tabella di marcia per la preparazione dei Giochi. Da Giorgetti - dice una nota della Provincia - "è arrivata la conferma dell'attenzione che il governo vuole porre anche sul piano dei finanziamenti delle infrastrutture necessarie per garantire gli elevati standard richiesti". Il Trentino ospiterà le gare di pattinaggio velocità, a Baselga di Pinè, quelle di fondo a Tesero e quelle di salto con gli sci a Predazzo.