Mostre: immagini e propaganda ai tempi di Lutero

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - "Lutero Per Via" è il titolo di una mostra su immagini e propaganda ai tempi della Riforma protestante che sarà inaugurata sabato 13 luglio al museo di Pieve Tesino.

La mostra presenta 40 pezzi, per lo più stampe, provenienti da enti prestatori quali la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il Germaniches Nationalmuseum di Norimberga, la Stiftung Schloss Friedenstein di Gotha, la British Library e il British Museum di Londra, la Biblioteca Seminario vescovile di Padova e il Castello del Buonconsiglio di Trento. Esposta anche l'unica delle 16 Bibbie di Lutero conservate in Italia stampata nella sua città, Wittemberg, nel 1556 dal suo primo stampatore ufficiale, Hans Lufft.

La mostra, che resterà aperta fino al 3 novembre, è organizzata dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi in collaborazione con l'Istituto storico italo germanico della Fondazione Bruno Kessler ed è curata da Alessandro Paris e Massimo Rospocher, con il contributo della Fondazione Caritro.