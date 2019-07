Torna 'Drodesera' nel segno di Ipernatural

(ANSA) - TRENTO, 9 LUG - Torna negli spazi di Centrale Fies 'Drodesera', il festival dedicato alla performance e performing art. "Ipernatural" il titolo di questa 39/a edizione che si terrà dal 19 al 21 luglio con Live Works vol. 7 e poi dal 24 al 27 luglio con una programmazione dedicata alle arti performative. Fino al 27 luglio sarà visitabile la mostra collettiva "Performativity", a cura di Denis Isaia e Sara Enrico.

"Ho scelto di allargare la collaborazione con un board curatoriale sempre più articolato e in espansione. Abbiamo costituito un gruppo eterogeneo di pensiero per allenarci a leggere le immagini che produciamo quotidianamente", ha detto in conferenza stampa la direttrice artistica Barbara Boninsegna.

"Quest'anno tornano artisti pluripremiati, da tempo legati alla Centrale, come Alessandro Sciarroni (Leone d'Oro alla carriera Biennale Venezia 2019), o i nuovissimi premi Ubu Marco D'Agostin, Chiara Bersani, Francesca Pennini di Collettivo Cinetico", ha aggiunto il presidente Dino Sommadossi.