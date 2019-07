Strada chiusa a Braies dal 10 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - Dal 10 luglio scattano le chiusure della strada che porta al lago di Braies. Sarà raggiungibile solo con il bus. Il primo segnale di questa nuova strategia sarà visibile ai visitatori fin dalle località di Rio di Pusteria, Valdaora, Prato alla Drava e la frazione di Dobbiaco Carbonin, dove saranno affissi cartelli che all'ingresso della valle di Braies inviteranno i turisti a visitare con rispetto e in modo sostenibile il patrimonio Dolomiti Unesco.

Dal 10 luglio al 10 settembre 2019 la valle di Braies sarà raggiungibile fra le 10 e le 15 solo con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. Il traffico veicolare dovrà invece fermarsi all'inizio della strada provinciale SP 47 che porta al lago di Braies e di quella per Braies Vecchia (SP 80). Da Monguelfo-Tesido ogni mezz'ora uno shuttle-bus collega la stazione dei treni al lago di Braies. Intensificata ogni mezz'ora anche la frequenza delle corse della linea 442 da Villabassa.