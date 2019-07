Kompatscher a Roma da ministra Stefani

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - Nel pomeriggio il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher incontrerà a Roma la ministra alle regioni Erika Stefani. Fra i temi dell'incontro ci sarà in primo luogo il personale, sul quale, stando allo statuto di autonomia, la Provincia avrebbe competenza primaria, mentre di fatto, così Kompatscher, quest'autonomia è stata svuotata a seguito della riforma del 2001".

Il presidente ha annunciato di volersi confrontare anche sulla parificazione delle lingue per l'iscrizione agli albi e - in vista della riunione costitutiva delle commissioni dei sei e dei dodici in programma domani -, sulla norma di attuazione sulla digitalizzazione. Fra i temi anche una modifica al codice della strada. Con la ministra Kompatscher vuole fare un quadro complessivo della situazione per cercare di evitare a priori impugnazioni di norme provinciali, seguiranno incontri con i singoli ministri, ha spiegato Kompatscher.