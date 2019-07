Corsi professioni sanitarie Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 8 LUG - Mancano ancora pochi giorni alla partenza dei corsi estivi organizzati dal Movimento universitario altoatesino con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano per la preparazione ai test d'ingresso alle facoltà universitarie di medicina e professioni sanitarie.

I corsi di preparazione del Mua iniziano a luglio e sono generalmente organizzati su due o tre settimane. Sono strutturati in tre classi distinte: una di 104 ore per medicina (in lingua italiana con inizio il 18 luglio), due di 48 ore ciascuna per professioni sanitarie (1 in lingua italiana con inizio il 22 luglio e 1 in tedesco con inizio il 29 luglio).

Per tutti i corsi previsto l'aiuto di professori universitari di Verona e Innsbruck. A fine agosto si ritorna invece sui banchi per un giorno di ripasso generale e una giornata riservata al test simulato. Leggermente diverso è il programma per la classe di medicina, che prevede ulteriori 5 giorni ad agosto di quiz intensivi, utili ad allenarsi ai difficili quesiti del test d'ingresso.