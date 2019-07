Tre biker feriti sulla Paganella, interventi dell'elicottero

(ANSA) - TRENTO, 6 LUG - Tre interventi per soccorrere altrettanti biker rimasti feriti sono stati effettuati oggi dal soccorso alpino sulle piste nella Dolomiti Paganella Bike Area.

Il primo intervento per un biker infortunatosi ad una gamba sulla pista Willy Wonka che è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Cles. Il secondo intervento è avvenuto sulla Giada Line, un percorso di enduro: un biker bergamasco ha perso il controllo della sua mountain bike e, cadendo, si è procurato una ferita all'addome. In questo caso il ferito è stato elitrasportato all'ospedale S.Chiara di Trento. Sempre al S.Chiara di Trento un terzo biker, altoatesino, è stato trasportato dall'elicottero dopo un intervento compiuto sulla pista Hustle and Flow. Il biker è uscito dalla pista finendo sulle rocce.