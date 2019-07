Fugatti, diminuire distanza fra il centro e le valli

(ANSA) - TRENTO, 5 LUG - "Tenere le riunioni della Giunta provinciale sul territorio è davvero un modo per capire da vicino le problematiche di ogni valle e comprenderle nella loro essenza, oltre che naturalmente diminuire la distanza fra il centro e le valli".

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, oggi ha salutato e ringraziato il sindaco di Albiano, Erna Pisetta, affiancata dal vicesindaco Edj Ravanelli e dagli assessori comunali, e i rappresentanti dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine presenti ad Albiano in occasione della Giunta provinciale ospitata nel municipio. Fra i problemi evidenziati dal sindaco, il tema delle gestioni associate e quello legato al comparto del porfido, motore di sviluppo della valle. "Alcune questioni - ha detto Fugatti - le conoscevamo e sono già alla nostra attenzione, come appunto il porfido e poi soprattutto le gestioni associate, argomento sollevato anche durante gli Stati Generali della Montagna".