Calcio: Lecce, ritiro in Valgardena dal 14 al 28 luglio

(ANSA) - LECCE, 5 LUG - Comincerà ufficialmente mercoledì 10 luglio la stagione agonistica 2019/2020 del Lecce, neopromosso in serie A. Il tecnico Fabio Liverani e i suoi uomini si ritroveranno in sede entro la serata di mercoledì 10, presso il Ristoppia Resort. Da giovedì 11 a venerdì 13 i calciatori saranno sottoposti alle rituali visite mediche presso i Centri Biolab di Cutrofiano e Palaia Human Care di Squinzano, ed effettueranno dei test su campo presso l'Acaya Golf Club domenica 14 luglio. Al termine dei test la comitiva giallorossa lascerà il Salento per raggiungere Santa Cristina Valgardena, località in provincia di Bolzano, sede del ritiro precampionato, che terminerà domenica 28 luglio.