(ANSA) - BOLZANO, 5 LUG - Cinque anni di attività, cinquanta incontri con gli studenti, settantasette istituti scolastici aderenti, diecimila ragazzi coinvolti. Sono questi i numeri di "Abc, l'Autostrada del Brennero in Città", una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolta ai ragazzi che si apprestano a conseguire la patente, promossa e organizzata da Autostrada del Brennero SpA e dalla Polizia Stradale.

Nell'anno scolastico 2018-2019, si sono tenuti incontri a Cles (Tn), Bolzano, Suzzara (Mn), Merano (Bz), Bressanone (Bz), Ostiglia (Mn), Poggio Rusco (Mn), Rovereto (Tn) e Verona.

"Prevenire è meglio che punire" osserva il Presidente di Autostrada del Brennero, Luigi Olivieri, che aggiunge: "Vorrei ringraziare tutti i formatori, quelli della Polizia Stradale e quelli della Società, non solo per l'impegno, ma perché hanno saputo trovare il giusto approccio". In Europa, la prima causa di morte tra i giovani sono gli incidenti stradali. Chi guida deve capire l'importanza di una corretta percezione del rischio.