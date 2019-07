Atletica: nuova pista per 55/o Palio della Quercia

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - Allo stadio comunale di Rovereto fervono i lavori per la nuova pista che ospiterà il 27 agosto il 55/o meeting di atletica 'Palio Città della Quercia'.

La pista viene realizzata con lo stesso manto tedesco (Regupol) dello stadio olimpico di Berlino, dove Usain Bolt ha stabilito i record mondiali dei 100m e dei 200m.

Gli organizzatori della Quercia Trentingrana e Gruppo Atletico Palio Città della Quercia hanno da tempo definito il programma tecnico. Gare maschili: 100 - 400 - 800 - 5000 - 110 hs - lungo - asta - giavellotto - 1500 under 23; gare femminili: 100 - 400 - 800 - 3000 siepi - 400 hs - alto - giavellotto - 1500 under 23.