Sblocca cantieri, al via a Trento 'roadshow' di Esna Soa

(ANSA) - TRENTO, 2 LUG - È partito oggi da Trento il 'roadshow' organizzato dal Esna Soa Spa e Ance Trento per illustrare a imprese e clienti del territorio le principali novità introdotte dalla legge che ha convertito il decreto "Sblocca Cantieri" con le relative modifiche al Codice dei contratti pubblici.

"Auspichiamo che la normativa vada in aiuto alle imprese e ai cittadini in un momento delicato nel quale è necessario far ripartire l'economia in particolare nel settore degli appalti fortemente impattato dalla crisi", ha detto il presidente di Esna Soa, Franco Ventrucci. "Qui da noi - ha sottolineato il presidente di Ance Trento, Giulio Misconel - non ci sono grandi opere incompiute o bloccate. Sui lavori pubblici la Provincia di Trento ha stanziato cifre importanti, segno veramente concreto per far ripartire l'edilizia". "Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono una opportunità irripetibile per il nostro settore", ha aggiunto il direttore generale di Esna Soa, Pier Paolo Marson.