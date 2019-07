Provincia Trento, assestamento di bilancio da 323 milioni

(ANSA) - TRENTO, 2 LUG - La Giunta provinciale di Trento ha presentato un assestamento di bilancio da 323,9 milioni di euro, di cui 262 milioni sul 2019, 53,3 sul 2020 e 8,6 sul 2021.

Le risorse a disposizione derivano principalmente dall'avanzo di amministrazione (per 111 milioni), a cui si aggiungono le risorse regionali (80,7 milioni), la variazione delle entrate (39,5 milioni) e la riduzione delle spese previste, per 114,6 milioni sul triennio.

Gli obbiettivi generali della manovra, illustrata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, sono consolidare gli investimenti in opere pubbliche, rafforzare le politiche a sostegno della natalità e attuare gli investimenti di ripristino a seguito dei danni causati dalla calamità naturale di ottobre 2018.

L'assestamento, così come presentato dalla Giunta, andrà in discussione in prima commissione provinciale, per le audizioni delle parti sociali, e poi in Consiglio provinciale per l'approvazione.