Kompatscher,bilancio più ricco di sempre

(ANSA) - BOLZANO, 2 LUG - "I dati sono più che confortanti e lasciano spazio ad un certo ottimismo. Abbiamo chiuso il bilancio 2018 con un volume di 7 miliardi e 830 milioni di euro.

Si tratta del bilancio più grande della storia di questa Provincia e abbiamo superato di 2 milioni quello dell'anno precedente. Per quanto riguarda la spesa corrente è stata pari a 4 miliardi e 726 milioni di euro, quasi 200 milioni di euro in più del bilancio 2017. È aumentata di 55 milioni anche la spesa per gli investimenti, mentre l'aumento relativo è a 2 miliardi e 266 milioni di euro". Lo ha detto il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, presentando la situazione finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.

"Il rendiconto consultivo del 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di 609 milioni. Potremmo utilizzare 428 milioni di euro a bilancio nel 2019 a cui si aggiungono anche altre risorse dovute all'aumento di entrate. Quindi la cifra complessiva sul 2019 sarà pari a 551 milioni di euro", ha aggiunto Kompatscher.