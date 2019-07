Joint venture Alperia e Dolomiti Energia

(ANSA) - BOLZANO, 2 LUG - Alperia e Dolomiti energia holding hanno sottoscritto l'ingresso di Dolomiti energia Holding - con una quota pari al 50% - nel capitale sociale di Alperia smart mobility, società attraverso cui le due società intendono procedere allo sviluppo congiunto del settore della mobilità elettrica. Dopo il closing la società ha preso il nome di Neogy.

Grazie all'accordo, che ha ottenuto il nulla osta dall'Antitrust, Neogy intende acquisire una posizione di leadership nel settore della mobilità elettrica. La società - si legge in una nota - parte con una dotazione iniziale di 350 stazioni di ricarica già presenti sul territorio regionale e, in linea con i Piani per la mobilità elettrica, locali e nazionali, e gli obiettivi comunitari di riduzione del 60% delle emissioni di anidride carbonica generate da veicoli, ha poi pianificato importanti investimenti: sono infatti previste nei prossimi anni oltre 5.000 nuove installazioni di colonnine elettriche presso strutture commerciali e ricettive.