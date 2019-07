Incendio distrugge un fienile a Maranza

(ANSA) - BOLZANO, 1 LUG - Un fienile è andato completamente distrutto a causa di un incendio scoppiato la scorsa notte, poco prima dell'una, a Maranza, frazione del Comune di Rio Pusteria, in valle Isarco. Le fiamme hanno lambito anche la soffitta del vicino edificio residenziale.

Sul posto si sono portate diverse squadre di pompieri volontari provenienti dai paesi vicini, che hanno lavorato per circa 5 ore per domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita.