Incendio in appartamento ad Appiano, due persone in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Due persone sono state portate in ospedale a Bolzano dopo essere state tratte in salvo da un incendio scoppiato al secondo piano di un appartamento di via Monticolo, a San Michele Appiano, in Alto Adige. Le loro condizioni non sono gravi. Il rogo si è propagato al tetto dell'edificio, ma è stato estinto in poco tempo dai vigili del fuoco, che però hanno dovuto rimuovere parzialmente il tetto per spegnere gli ultimi focolai.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di San Michele Appiano, San Paolo, Cornaiano, Frangarto, Caldaro Paese e i vigili del fuoco permanenti di Bolzano. Sono intervenuti anche la polizia locale di Appiano ed il servizio sanitario.

Qualche disagio alla viabilità è stato causato dalla chiusura della strada, necessaria però per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori.