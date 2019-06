Vittorie trentine e altoatesine alla 17/a Tour Transalp

La 17/a edizione della Tour Transalp si è conclusa con una vittoria trentina e con una altoatesina. Thomas Gschnitzer di Vipiteno ha conquistato il successo tra gli uomini e nella categoria overall in coppia con il tirolese Daniel Pechtl. Nella categoria Master affermazione senza rivali per i trentini Paolo Decarli e Riccardo Carlin, mentre nel Mixed ad imporsi sono stati i veneti Carlo Muraro e la professionista su strada Tatiana Guderzo. Circa 1.000 i partecipanti provenienti da 30 Nazioni, tra cui 20 atleti regionali, hanno preso parte alla gara a tappe attraverso le Alpi su bici da strada. Complessivamente la prova ciclistica ha portato i partecipanti a percorrere in sette giorni 800 chilometri, nove passi e 18.600 metri di dislivello.