Uomo di 82 anni investito da un'auto a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO,29 GIU - Un uomo di 82 anni è stato trasportato in ospedale a Bolzano in seguito ad un incidente stradale che si è verificato questa mattina, attorno alle 9, nel capoluogo, in via Virgilio, zona del mercato cittadino del sabato. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato investito da una autovettura.

Sul posto si è portata la Croce Bianca con il medico di emergenza, che ha prestato i primi soccorsi al ferito, poi trasportato al San Maurizio dalla Croce Rossa.