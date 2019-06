Incidente sulla Valsugana, strada bloccata per i soccorsi

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Traffico bloccato per consentire i soccorsi lungo la statale 47 della Valsugana per un incidente stradale che si è verificato verso le 15 nei pressi dello svincolo per Brenta, nel Comune di Caldonazzo, in direzione di Levico. Dalle prime informazioni, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due mezzi, che avrebbe poi coinvolto altri veicoli che stavano sopraggiungendo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, i carabinieri ed i sanitari, con due auto mediche ed il supporto di altrettanti elicotteri. Sarebbero 6 i veicoli coinvolti, mentre le persone ferite sarebbero 12.