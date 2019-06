Incendio si propaga dal balcone e raggiunge l'appartamento

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Venerdì pomeriggio, verso le ore 16.30, una squadra del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuta in Via Rosmini, al civico 47, per un incendio di appartamento al terzo piano di un condominio. L'incendio si è propagato dal balcone all'appartamento coinvolgendo in parte la cucina. Le fiamme sono state spente con l'ausilio di una condotta ad alta pressione dall'esterno e di una condotta nel vano scale. L'incendio ha causato danni alle balconate e danni da fumo all'appartamento tali da renderlo provvisoriamente inabitabile.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco del Corpo permanente ed i volontari di Bolzano città, i sanitari della Croce Rossa, la Polizia ed i vigili urbani.

Viste le elevate temperature estive e la spesso concomitante presenza di vento, i vigili del fuoco ricordano di prestare particolare attenzione al deposito di materiale infiammabile su balconi, terrazze e facciate. Sono infatti da evitare ed eliminare possibili fonti di innesco.