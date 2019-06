Tour: Moscon sarà gregario di Thomas

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Ci sarà anche Gianni Moscon al via del Tour de France 2019 il 6 luglio a Bruxelles. Il trentino, che oggi in Emilia non è riuscito a difendere il titolo italiano a cronometro (vinto da Ganna, ndr), sarà uno dei gregari del campione uscente, Geraint Thomas, e del favorito per la maglia gialla a Parigi, Egan Bernal. Moscon torna nella Grande Boucle dalla quale venne espulso l'anno scorso, al termine della 15/a tappa, per avere tentato di colpire il collega della Fortuneo, Élie Gesbert. Oltre al gallese Thomas, al colombiano Bernal e a Moscon, il Team Ineos (ex Sky) - orfano dell'infortunato Chris Froome - schiererà al via lo spagnolo Castroviejo, gli olandesi Van Baarle e Poels, il polacco Kwiatkowski e l'altro gallese Rowe.