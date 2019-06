La musica di Mozart in Piazza Duomo fino al 1/o ottobre

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - Da sabato 29 giugno, a Trento, parte il progetto "La piazza che suona": fino al 1 ottobre un sistema di filodiffusione, posizionato sul colonnato del Duomo, dopo la sirena di mezzogiorno diffonderà per circa un quarto d'ora le note dei quartetti per archi di Mozart, con l'intento di incuriosire e coinvolgere tutte le persone che si troveranno ad attraversare la piazza in quel momento.

Tutti possono partecipare alla diffusione del messaggio in musica tramite i propri profili social con video e "storie" utilizzando l'hashtag #lapiazzachesuona.