Corte conti: Lentini, la Provincia di Trento è solida

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - "La Provincia autonoma di Trento ha dei conti solidi. Parliamo di un'amministrazione che sotto il profilo contabile e finanziario è sicuramente affidabile.

Risulta proficua la collaborazione in relazione alle osservazioni avanzate lo scorso anno in sede di parifica del rendiconto del 2017, con iniziative confermative". Lo ha detto la presidente della Corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino, Anna Maria Rita Lentini.

Dal documento di giudizio sul rendiconto 2018 della Corte dei conti a sezioni riunite emerge che la gestione provinciale ha prodotto un risultato positivo pari a circa 205,3 milioni di euro, in crescita rispetto agli esercizi precedenti.

"Una partita molto delicata è quella relativa alla liquidazione dei soci di A22, sulla quale si è ritenuto di richiamare l'attenzione per evitare che ci possano essere riflessi sui bilanci degli enti", ha concluso Lentini.